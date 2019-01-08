食譜:紅甜椒濃湯(1):www.ytower.com.tw
食譜:紅甜椒濃湯(1)

  • 【做　法】
  • 1.紅甜椒、黃甜椒各分別洗淨，切小丁；南瓜洗淨，去皮去籽切片；馬鈴薯洗淨，去皮切片備用。
  • 2.電鍋內鍋加入水，外鍋加2/3杯水，煮五分鐘後放入作法1的全部材料、洋蔥末、蒜末、芹菜末，煮至開關跳起。
  • 3.將作法2的材料取出，倒入果汁調理機打成泥，再倒回內鍋加入鹽、鮮奶，外鍋加1/3杯水，煮至開關跳起，撒上起司粉即可。
.瓜果類 .西式料理 .葷食
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