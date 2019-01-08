食譜:義式番茄蔬菜湯(1):www.ytower.com.tw
食譜:義式番茄蔬菜湯(1)

  • 【做　法】
  • 1.紅蘿蔔、馬鈴薯洗淨，去皮切丁；洋蔥洗淨切丁；黃櫛瓜洗淨切丁；高麗菜洗淨切小片；番茄洗淨切小塊；綠花椰菜切小朵，洗淨備用。
  • 2.電鍋內鍋加入油，放入洋蔥絲、紅蘿蔔、馬鈴薯拌勻，外鍋加1/8杯水，煮至開關跳起。
  • 3.續於作法2鍋中加入水、月桂葉，外鍋加入一杯水煮10分鐘後，先放入作法1的番茄塊、高麗菜片、黃櫛瓜丁煮至開關跳起，再放入綠花椰菜、所有調味料拌勻即可。
.瓜果類 .西式料理 .素食
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