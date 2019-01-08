食譜:花生仁甜湯:www.ytower.com.tw

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食譜:花生仁甜湯

  • 【做　法】
  • 1.花生仁洗淨，加入1000cc水泡5小時備用。
  • 2.將水與作法1的花生仁放入電鍋內鍋中，外鍋加入2杯水，煮至開關跳起燜一下。
  • 3.續加入白砂糖拌勻，外鍋再加1杯水煮至開關跳起，淋上煉乳調味即可。
.種子核果類 .中式料理 .素食
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