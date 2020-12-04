食譜:藍帶法式吐司:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將蛋與牛奶一同打散備用。
  • 2.火腿與起司片放在吐司上再疊上一片吐司，雙面沾滿蛋液泡約5分鐘。
  • 3.鍋中放入一小塊奶油以小火熱鍋，將吐司雙面煎至金黃舀起。
  • 4.底下鋪滿起司絲再把法式吐司放上續煎即可。
點心 .麵食及麵粉類製品 .西式料理 .葷食
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