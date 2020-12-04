食譜:煉奶西多士(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.雞蛋與鮮奶混合拌勻成鮮奶蛋液備用。
  • 2.將土司切掉硬邊，取一片土司塗上花生醬，再疊上另一片土司。
  • 3.將土司放入作法1的鮮奶蛋液中輕壓，使土司沾勻鮮奶蛋液。(2分鐘)
  • 4.熱平底鍋，放入約1大匙的奶油，開小火將土司放入鍋中煎至兩面金黃後取出裝盤，淋上煉乳即可。
點心 .麵食及麵粉類製品 .西式料理 .葷食
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