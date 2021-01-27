食譜:菠菜餃子皮(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將菠菜和100cc的水打成汁，濾掉渣，取125cc的菠菜汁備用。
  • 2.將125cc的菠菜汁、中筋麵粉和鹽依序放入麵包機中，設定程序，啟動攪拌成糰。
  • 3.取出麵糰，表面搓揉光滑，撒上適量麵粉後，用桿麵棍桿開，桿成約0.3公分的薄麵皮。
  • 4.利用玻璃杯口（杯口接近水餃皮大小）把麵皮壓成圓形餃子皮即可。
配料 .麵食及麵粉類製品 .中式料理 .素食
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