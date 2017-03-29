食譜:素蠔油醬汁:www.ytower.com.tw

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食譜:素蠔油醬汁

  • 【做　法】
  • 取所有材料一起混和調勻即完成。
  • 【備　註】
  • 素蠔油醬汁的獨特鹹香以及鮮味，特別適合拌炒類的青菜類料理，如同在菜式中把大量的海鮮一起入菜般的海味鮮甜，只要幾匙醬汁就可以做到，沒有素菜的平淡，多了活潑的豐富好滋味。
配料 .醬料 .中式料理 .素食 .10種方便素醬料
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