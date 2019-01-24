食譜:綜合滷汁(1):www.ytower.com.tw
食譜:綜合滷汁(1)

  • 【做　法】
  • 1.將滷包材料全部放進滷包棉袋中，綁緊備用。
  • 2.取一湯鍋，放入拍鬆的蔥、薑，再放入滷包和其餘的滷汁材料，開火煮滾後，改小火煮約10分鐘至散發出香味即可。
配料 .醬料 .中式料理 .素食
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