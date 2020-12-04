食譜:奶油夾心脆片:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.土司抹上奶油起司抹醬，再蓋上另外一片土司。
  • 2.整個沾上蛋奶液。
  • 3.再沾上玉米圈圈。
  • 4.熱鍋，轉小火放入適量奶油融化後，放入土司每面各煎2分鐘即可。
點心 .醬料 .西式料理 .葷食
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