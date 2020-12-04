食譜:油蔥酥(2):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.紅蔥頭切片。
  • 2.豬油放入鍋中稍微煮融，放入紅蔥頭片，小火慢慢爆香。
  • 3.不時翻動，將油蔥酥炒至金黃。
  • 4.撈出油蔥酥攤平放涼。
  • 5.將油蔥酥放入罐中，倒入油蔥酥油，裝罐後放入冰箱保存。可保存約1個月。
配料 .醬料 .中式料理 .葷食
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