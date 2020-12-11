食譜:無水燉牛腱:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將汆燙過的牛腱放入內鍋中，再依序放入紅蘿蔔、白蘿蔔、芹菜段、薑片、鹽、米酒、水。
  • 2.蓋上鍋蓋，將限壓閥調至密封，按牛肉/羊肉功能鍵。
  • 3.至烹調時程結束，保溫狀態時，將限壓閥調至排氣，讓鍋內蒸氣排出，浮子閥下降，即可開蓋。
主菜 .牛肉 .中式料理 .葷食
上線日期: