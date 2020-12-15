食譜:泡菜牛肉丼(2):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.熱鍋倒入適量油，放入洋蔥絲炒至透明變軟，加入泡菜、所有調味料煮滾。
  • 2.放入肉片煮熟，再加入蔥段拌勻。
  • 3.將作法2淋在白飯上即可。
飯食 .牛肉 .日式料理 .葷食
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