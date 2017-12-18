食譜:日式炸豬排(13):www.ytower.com.tw

麵包粉是用小麥製成，由於全完不具黏著性，若單一使用就不易附著於食物表面，使用前多會先裹上具黏性的麵糊或蛋汁，只要油炸時小心油溫不能過高，否則很容易燒焦。使用麵包粉油炸最大的好處是，炸好的食物口感較酥鬆，外觀顆粒狀相當明顯，也容易呈現漂亮的金黃色，還能長時間保存食物的酥脆度，不易回軟。