食譜:日式炸豬排(13):www.ytower.com.tw

【做 法】
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1.用廚房紙巾把里肌肉的水分充分擦拭乾。將里肌肉帶筋部分用刀劃斷，這樣肉在炸時才不會捲縮起來。用手揉壓肉排與脂肪較硬處至軟。脂肪較硬的話，炸起來也會容易收縮。撒上少許鹽、胡椒粉，放置5分鐘。
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2.將里肌肉表面先均勻沾裹一層薄薄的低筋麵粉。可輕輕拍打一下將多餘的粉拍掉。再均勻沾裹一層蛋液。放入麵包粉中沾撒一層麵包粉，用手稍為按壓緊實。
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3.熱一鍋油，加熱至中油溫170℃。可丟入少許麵粉測試，若油面有少許起泡現象，且麵粉沉入鍋底後馬上浮起，即為中溫油。將肉排輕輕放入炸油中，一次放個2∼3片不要太多，以免影響油溫下降。將表面炸至金黃酥脆，且油面起泡變小後，即可撈起瀝油。
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4.炸好瀝油的豬排，可放置在鋪有廚房紙巾的鐵架上，吸取多餘油分。
- 5.因為要趁熱切塊，所以可以一手按住前刀背，一手切塊，這樣就不用碰到熱燙的豬排。搭配炸豬排享用的最佳蔬菜就是高麗菜和洋蔥絲，切成細絲鋪墊在豬排下即可。
- 【備 註】
- 麵包粉是用小麥製成，由於全完不具黏著性，若單一使用就不易附著於食物表面，使用前多會先裹上具黏性的麵糊或蛋汁，只要油炸時小心油溫不能過高，否則很容易燒焦。使用麵包粉油炸最大的好處是，炸好的食物口感較酥鬆，外觀顆粒狀相當明顯，也容易呈現漂亮的金黃色，還能長時間保存食物的酥脆度，不易回軟。
- 麵包粉DIY：將白土司放置通風處隔夜風乾，待變硬後打碎磨成粉狀就ok了。
- 不論是單獨當主食或者當成配菜，都是非常受歡迎的人氣日式炸物。想要炸得跟店家一樣外酥內嫩的口感，可是有訣竅的喔！
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