食譜:唐揚雞塊:www.ytower.com.tw

【做 法】
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1.雞肉洗淨，去除多餘脂肪和筋膜。將肉剝開，隱藏在夾縫中的脂肪也要切除。.將雞肉切成約一口大小的塊狀。
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2.在肉的表面先撒上少許胡椒鹽，放置15分鐘。再用混合好的調味料抓勻，醃漬20分鐘。肉醃漬好後，充分瀝乾水分。
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3.將肉塊放入容器中，加入適量低筋麵粉，讓每一塊肉塊都能裹上一層薄薄的低筋麵粉。
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4.熱一鍋油，加熱至中油溫170℃。可丟入少許麵粉測試，若油面有少許起泡現象，且麵粉沉入鍋底後馬上浮起，即為中溫油。將肉塊輕輕放入炸油中，一次不要放太多塊，分批油炸，以免影響油溫下降。為了避免肉塊沾黏鍋底，油炸時可用筷子或夾子稍微攪拌一下。
- 5.將肉塊表面炸至金黃酥脆，且油面起泡變小後，即可撈起瀝油。可放置廚房紙巾上再吸取多餘油分。裝盤後，以檸檬盤飾即可。
- 【備 註】
- 低筋麵粉可不是只用來做點心而己，因為它的蛋白質含量低(8.5％)，所以筋性較弱，吸油性較強，通常會和太白粉一起調和為麵糊，均勻裹在食材的表皮上，再放入熱油鍋中炸出的口感微軟酥，相當美味，適合用在蔬菜天婦羅、鮮炸香菇......等料理。如果只以低筋麵粉與水調成的麵糊，油炸起來表皮會較為柔軟，不那麼酥脆，可依各人喜好選擇。
- 金黃酥脆的外貌就是唐揚雞塊最大的魅力，尤其當一口咬下去，軟嫩多汁與調味恰到好處的雞肉溶入口中時，滿足感頓時油然而生！
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