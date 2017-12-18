食譜:唐揚雞塊:www.ytower.com.tw

低筋麵粉可不是只用來做點心而己，因為它的蛋白質含量低(8.5％)，所以筋性較弱，吸油性較強，通常會和太白粉一起調和為麵糊，均勻裹在食材的表皮上，再放入熱油鍋中炸出的口感微軟酥，相當美味，適合用在蔬菜天婦羅、鮮炸香菇......等料理。如果只以低筋麵粉與水調成的麵糊，油炸起來表皮會較為柔軟，不那麼酥脆，可依各人喜好選擇。