食譜:黑白切米粉湯:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.肝連肉、豬皮與嘴邊肉先煮2分鐘，撈起在另一盆冷水中洗淨，與兩個大骨一起在鍋內熬煮約2~3小時。
  • 2.將肝連肉、豬皮與嘴邊肉撈起，加入米粉與油豆腐，並加入白胡椒粉與鹽調味，最後撒上油蔥酥與芹菜末。
  • 3.肝連肉、豬皮與嘴邊肉放回鍋內加熱後撈起切片即可食用。
麵食 .豬肉 .中式料理 .葷食
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