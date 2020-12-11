食譜:花生豬腳(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將汆燙過的豬腳放入內鍋中，再依序放入花生、醬油、米酒、糖、蔥段、薑片、辣椒、水。[TIPS-肉類事先汆燙過去除血水，減少湯頭浮末]
  • 2.水鍋中倒入水至1.9L的位置，再將水鍋放在機座上。
  • 3.將食物鍋放在水鍋上，蓋上鍋蓋，設定4小時(順時針旋轉)即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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