食譜:無水燉肉骨茶:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.食物鍋中放入排骨、蒜頭、肉骨茶包、玉米、油豆腐、紅蘿蔔、米酒。
  • 2.水鍋中倒入水至1.9L的位置，再將水鍋放在機座上。
  • 3.將食物鍋放在水鍋上，蓋上鍋蓋，設定4小時(順時針旋轉)。
  • 4.4小時後加入鹽拌勻即可。
主菜 .豬肉 .南洋料理 .葷食
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