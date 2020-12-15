食譜:薑汁燒肉丼:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.熱鍋倒入適量油，放入肉片炒至變白，加入洋蔥絲炒軟。
  • 2.放入調味料、薑汁煮至略收汁。
  • 3.將作法2放在白飯上，撒上蔥花、擺上蛋黃即可。
飯食 .豬肉 .日式料理 .葷食
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