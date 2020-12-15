食譜:咖哩起司丼:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.熱鍋放入奶油燒融，加入蒜末、洋蔥丁，炒至洋蔥變軟且半透明。
  • 2.放入絞肉，拌炒至絞肉變白，再加入水煮滾。
  • 3.加入咖哩塊煮滾，再擺上起司片。搭配白飯食用即可。
飯食 .豬肉 .中式料理 .葷食
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