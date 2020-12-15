食譜:剝皮辣椒拌麵:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.湯鍋倒入水煮滾，放入蒸煮麵煮4分鐘。
  • 2.放入肉片煮至變白，再放入小白菜煮軟。
  • 3.將鍋中水份倒除，加入剝皮辣椒、蔥油拌勻即可。
麵食 .豬肉 .中式料理 .葷食
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