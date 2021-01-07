食譜:雜糧排骨粥:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.雜糧米洗淨後與排骨一起放入內鍋中，再加入水。
  • 2.將作法1放入精華萃取機中，選擇煲粥功能。
  • 3.待功能時間結束後，加入鹽拌勻即成雜糧排骨粥。
粥品 .豬肉 .中式料理 .葷食
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