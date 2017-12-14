食譜:醬燒馬鈴薯餅:www.ytower.com.tw

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食譜:醬燒馬鈴薯餅

  • 【做　法】
  • 1.紅蘿蔔去皮，切成厚0.2公分的圓片；馬鈴薯去皮切片，蒸熟後搗成泥；調味料A混合拌勻。
  • 2.取一容器，放入糯米粉、鹽、胡椒、作法1的馬鈴薯，拌成糰。（不成糰加入適量水），分成等份，整成圓餅狀。
  • 3.熱鍋，加入食用油，放入作法2及紅蘿蔔，煎至上色後加入作
開胃前菜 .根莖類 .日式料理 .素食
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