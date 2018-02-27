食譜:蔥燒雞腿肉:www.ytower.com.tw

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食譜:蔥燒雞腿肉

  • 【做　法】
  • 1.將去骨雞腿排洗淨，再切成塊狀備用。
  • 2.將洋蔥切成小丁狀；蒜頭、辣椒和青蔥都切成片狀備用。
  • 3.鍋燒熱，加入1大匙沙拉油，再加入作法1的去骨雞腿塊，以中火爆香。
  • 4.再加入作法2的所有材料與所有調味料，以中火翻炒均勻即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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