食譜:照燒雞腿排:www.ytower.com.tw

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食譜:照燒雞腿排

  • 【做　法】
  • 1.將去骨雞腿排洗淨，再擦乾水份備用。
  • 2.洋蔥切成絲狀；蒜頭與薑切片備用。
  • 3.鍋燒熱，加入1大匙沙拉油，放入作法2所有材料炒香，再以中火翻炒均勻。
  • 4.再加入作法1的去骨雞腿排和所有的調味料，以中小火煮約13分鐘，正反面均要煮熟。
  • 5.將作法4的醬汁煮至濃縮入味，盛盤時再切成條狀即可。
主菜 .雞肉 .日式料理 .葷食
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