食譜:芥菜葉辣炒肉絲:www.ytower.com.tw
食譜:芥菜葉辣炒肉絲

  • 【做　法】
  • 1.芥菜葉洗淨切絲；豬肉洗淨切絲，備用。
  • 2.熱鍋倒入少許沙拉油，放入蒜末和辣椒末爆香，加入所有調味料、作法1豬肉絲以及芥菜葉絲，以大火拌炒均勻即可。
  • 【備　註】
  • 芥菜葉可別輕易的丟棄！切絲後簡單的與豬肉絲拌炒，加入調味料後就是一道清爽開胃的小菜了！
主菜 .葉菜類 .中式料理 .葷食
上線日期: