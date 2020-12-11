食譜:剝皮辣椒雞湯(3):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.取一鍋煮水，將雞肉稍微汆燙後撈起泡冷水沖洗。
  • 2.食物鍋中放入雞肉、所有材料B。
  • 3.水鍋中倒入水至1.9L的位置，再將水鍋放在機座上。
  • 4.將食物鍋放在水鍋上，蓋上鍋蓋，設定2小時(順時針旋轉)即可。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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