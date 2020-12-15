食譜:親子丼(8):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.雞腿放入鍋中煎至表皮金黃酥脆且熟。
  • 2.放入洋蔥絲炒軟，再加入所有調味料煮滾。
  • 3.先淋入一半的蛋液，煮至蛋半凝固後，再淋入一半的蛋液略煮至半熟，擺上蔥絲後熄火即可。
飯食 .雞肉 .日式料理 .葷食
上線日期: