食譜:麻油雞鍋:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.熱鍋，放入麻油、薑片煸炒至焦香。
  • 2.放入雞肉炒至變色。
  • 3.再加入米酒、水、枸杞後蓋上蓋子煮滾。
  • 4.加入鹽、菇類、高麗菜再煮滾。
  • 5.還可以將湯頭淋在燙熟的麵線上，香濃滑順的麻油麵線就完成囉。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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