食譜:麻油雞飯(5):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.取內鍋倒入長米，再倒入水、米酒、鹽、秀珍菇、雞肉。
  • 2.再加入枸杞、薑末、胡麻油。
  • 3.將內鍋放入壓力鍋中，選”噴香米飯”功能，烹煮至時程結束，開鍋拌勻即可。
  • 【備　註】
  • 雞肉與菇會出水水量要稍減
飯食 .雞肉 .中式料理 .葷食
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