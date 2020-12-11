食譜:酸菜鴨(3):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.食物鍋中放入燙過的鴨腿、酸菜、薑片，淋上米酒。
  • 2.水鍋中倒入水至1.9L的位置，再將水鍋放在機座上。
  • 3.將食物鍋放在水鍋上，蓋上鍋蓋，設定2小時(順時針旋轉)即可。
.鴨肉 .中式料理 .葷食
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