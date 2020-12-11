食譜:虱目魚米粉湯:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.虱目魚肚與醃料調勻，並與魚漿均勻裹勻後備用。
  • 2.爆香薑與蔥段，再加水、鹽與太白粉煮滾。
  • 3.加入米粉後再煮至滾，稍微攪拌均勻後加入魚漿片入鍋，續煮約5分鐘，最後撒上芹菜，食用時依照喜好加入香菜即可。
麵食 .魚肉 .中式料理 .葷食
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