食譜:奶油洋蔥蝦:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.吐司切小口大小烤酥備用。
  • 2.奶油放入鍋中加熱，將蝦仁倒入炒至微焦香。
  • 3.再加入蒜末與洋蔥絲扮炒，最後加入蘆筍、鹽與黑胡椒調味，上桌時可撒上麵包丁即可。
主菜 .甲殼類 .西式料理 .葷食
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