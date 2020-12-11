食譜:麻油蝦(4):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.麻油熱鍋與薑片煸香至微焦。
  • 2.將鮑魚菇加入續炒至焦香後，放入高麗菜、米酒、鹽與水煮至滾。
  • 3.滾後把蝦放入，蓋上鍋蓋燜煮約5分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 薑片與菇要煸至焦香，香氣才會更充足濃郁。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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