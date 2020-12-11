食譜:豆酥蝦:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.冬粉先泡水泡軟，瀝乾後備用。
  • 2.鍋中倒入油加熱倒入豆酥，加入蒜末與辣椒炒至起泡變金黃。
  • 3.加入糖與蔥花拌炒均勻，舀1/2的豆酥起來備用。
  • 4.將冬粉放入鍋中，加入水、醬油略煮至滾後，加入蝦子並蓋上鍋蓋燜煮約4分鐘，最後將豆酥撒上即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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