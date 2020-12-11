食譜:麻婆蝦仁:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.鍋中倒入少許油，爆香蒜末薑末後加入辣豆瓣醬，煸出紅油後加入醃好蝦仁煎炒至蝦變白。
  • 2.依序加入水、醬油、糖煮滾後，加入豆腐續煮，再倒入芡汁、花椒粉與蔥花拌勻即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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