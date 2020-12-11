食譜:宮保蝦仁(10):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.先調製醬汁，醬油、白醋、糖、米酒與太白粉混合。
  • 2.爆香蒜頭與乾辣椒，加入蝦仁煎炒至金黃加入蔥段和醬汁炒勻，最後撒上花生拌勻即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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