食譜:乾燒蝦仁(3):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.先將蝦仁煎至變色捲曲後舀起備用。
  • 2.爆香蒜末、薑末後加入辣椒醬與番茄醬炒香。
  • 3.依序加入米酒、水煮滾後加入蝦仁翻炒，最後撒上蔥花即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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