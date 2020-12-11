食譜:胡椒蝦仁:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將蝦仁煎至雙面微焦黃舀起備用。
  • 2.爆香蒜末與黑胡椒，加入番茄醬、水、梅林辣醬油與糖煮至滾，加入蝦仁拌炒均勻，最後撒上蔥花即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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