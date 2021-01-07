食譜:水蟹海鮮粥:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.砂鍋中加入水煮滾。
  • 2.放入米後攪拌均勻至滾，轉小火維持小滾，不時攪拌防止沾黏。
  • 3.煮約30分鐘至米粒呈現爆開狀。
  • 4.螃蟹剝開蟹殼，去除不可食用的鰓及尖腳，再切成4塊。
  • 5.加入鹽、白胡椒粉，放入螃蟹、蝦拌勻煮滾，蓋上鍋蓋關火燜煮5分鐘。
  • 【備　註】
  • 米水比例=1:10
粥品 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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