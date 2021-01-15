食譜:毛豆蝦仁飯:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.取內鍋倒入白米，再倒入水、醬油、薑末、白胡椒粉拌勻。
  • 2.再放入蝦仁、毛豆仁、沙拉油。
  • 3.將內鍋放入壓力鍋中，選”噴香米飯”功能，烹煮至時程結束，開鍋拌勻即可。
飯食 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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