食譜:海鮮燉飯(2):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.取內鍋倒入長米，再倒入水、鹽、番紅花粉、洋蔥丁、蒜末拌勻。
  • 2.加入淡菜、透抽、蝦仁、橄欖油。
  • 3.將內鍋放入壓力鍋中，選”噴香米飯”功能，口感選擇”軟爛”，烹煮至時程結束，開鍋放入起司絲拌勻即可。
  • 【備　註】
  • 長米：水=1：1
飯食 .甲殼類 .西式料理 .葷食
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