食譜:小卷米粉湯:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.紅蔥頭與少許油炒至金黃，加入蝦米略炒後再與薑絲炒香，加入水煮至滾。
  • 2.加入白胡椒與鹽調味，隨後加入米粉煮至滾，攪拌均勻後加入小卷、米酒煮滾後撒上芹菜末即可。
麵食 .頭足類及軟體族類 .中式料理 .葷食
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