食譜:蛋包雞絲麵:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.湯鍋中倒入水煮滾，加入貢丸(劃刀)煮到開花。
  • 2.放入雞絲麵煮軟，打入雞蛋煮熟。
  • 3.放入小白菜、調味包煮勻即可。
麵食 . .中式料理 .葷食
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