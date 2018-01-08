食譜:味噌豆腐湯(1):www.ytower.com.tw
食譜:味噌豆腐湯(1)

  • 【做　法】
  • 1.味噌及醬油放入杯中，加入30㏄熱開水拌開。
  • 2.豆腐切丁，與柴魚片、蔥花及香油放入作法1杯中。
  • 3.沖入370㏄熱開水拌勻即可。
.豆腐 .日式料理 .葷食
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