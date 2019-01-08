食譜:蟹肉豆腐羹(3):www.ytower.com.tw
食譜:蟹肉豆腐羹(3)

  • 【做　法】
  • 1.蟹腳肉洗淨，加入醃料(AorB?)拌勻醃五分鐘，沖滾水瀝乾備用。
  • 2.嫩豆腐切小塊；鮮香菇洗淨切小片：鴻喜菇洗淨切小段，備用。
  • 3.取電鍋內鍋，加入高湯，放入紅蘿蔔丁、豆腐塊、鮮香菇片、鴻喜菇段，於外鍋加入2/3杯水煮至開關跳起。
  • 4.以太白粉水勾芡，加入調味料AorB和蟹腳肉煮勻，於外鍋加入1/3杯水煮至開關跳起，放入熟碗豆仁即可。
.豆腐 .中式料理 .葷食
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