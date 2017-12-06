食譜:蘿蔔牛肉湯:www.ytower.com.tw

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食譜:蘿蔔牛肉湯
  • 【調 味 料】
  • 1茶匙

  • 【做　法】
  • 1.白蘿蔔去皮洗淨切滾刀塊備用。
  • 2.牛肋條沖水洗淨，切塊備用。
  • 3.將作法1、2、調味料和高湯放入電鍋內鍋中。
  • 4.外鍋加2杯水，按下開關，煮至跳起。
  • 5.起鍋前再加入香菜即可。
.根莖類 .中式料理 .葷食
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