食譜:芋頭米粉湯(3):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.芋頭切滾刀狀後，起油鍋至約140度，將芋頭炸至表面金黃撈起備用。
  • 2.原鍋留少許油爆香紅蔥頭至金黃，加入肉絲、香菇絲炒香。
  • 3.加入水與芋頭與白胡椒煮至滾後轉小火續煮5分鐘，再加入米粉續煮至滾再加入鹽調味，再撒上芹菜末即可。
麵食 .根莖類 .中式料理 .葷食
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