食譜:芋頭鹹粥:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.白米洗淨後放入內鍋中，再加入水。
  • 2.將作法1放入精華萃取機中，選擇煲粥功能。
  • 3.待烹調時間還是30分鐘時，加入芋頭丁、香菇丁續煮。
  • 4.帶功能時間結束後，即成芋頭鹹粥。
  • 【備　註】
  • 完美白米粥比例白米：水=1：10
粥品 .根莖類 .中式料理 .葷食
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