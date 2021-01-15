食譜:香菇芋頭飯:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.取內鍋倒入十穀米，再加入水、芋頭、鮮香菇、培根、櫻花蝦、鹽、白胡椒粉。
  • 2.將內鍋放入壓力鍋中，選”五穀雜糧”功能，烹煮至時程結束，開鍋拌勻即可。
  • 【備　註】
  • 十穀米：水=1：1.3
飯食 .根莖類 .中式料理 .葷食
上線日期: