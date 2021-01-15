食譜:起司茭白筍:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.茭白筍切長片。
  • 2.培根片放入鍋中煎香，再放入茭白筍片煎至雙面略焦香後取出。
  • 3.圓鍋放入起司絲加熱至融化，擺上茭白筍片和培根片即可。
主菜 .根莖類 .中式料理 .葷食
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